ГД отклонила трехдневное безвизовое пребывание в РФ при транзите через аэропорты

Из-за антитеррористических соображений Госдума РФ отказалась поддержать законопроект, который должен был открыть безвизовый доступ в Россию на трое суток для туристов, следующих транзитом через российские международные аэропорты.

После объявления о разгроме в Сирии запрещенной в РФ группировки ИГ правительство обратилось в Госдуму с просьбой отклонить соответствующий законопроект. Эксперты обратили внимание, что за последнее время международная обстановка усложнилась и после поражения террористы будут стараться перебраться на территорию РФ, сообщает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ходе полицейской спецоперации в ФРГ был задержан гражданин Сирии. Его подозревают в подготовке «акта насилия, представляющего серьезную угрозу для государства».