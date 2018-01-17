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Чемпионат России по стрельбе из лука проходит в Орле

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Всероссийские соревнования по стрельбе из классического лука и блочного лука в личном и командном первенстве на дистанции 18 м проходит в Орловской области.

Чемпионат России пройдет в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» с 17 по 20 января. Участие в соревнованиях примут команды из 35 регионов Российской Федерации. Открытие чемпионата назначено на 18 января, в 13:00, сообщает InfoOrel.

Основная часть соревнований пройдет 19 января, а на 20 января запланированы финалы и церемония награждения. Чемпионат России является отборочным этапом для формирования сборной команды РФ для участия в чемпионате мира в США в феврале 2018 года.

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