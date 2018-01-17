Прокуратура начала проверку после аварии на руднике «Удачный» в Якутии

Прокуратура города Удачный проводит проверку по факту аварии на алмазном руднике «Удачный». Он оказался обесточен.

Как удалось выяснить, центральная подстанция, которая обеспечивает рудник электроэнергией, отключилась в 15:20 по местному времени. Из рудника были эвакуированы 180 горняков. Пострадавших нет. Позже электричество удалось вернуть на рудник, передает ИА SakhaNews.

Прокуратура по итогам проверки должна дать оценку соблюдению требований федерального закона «О промышленной безопасности» и выяснить причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Рудник «Удачный» является крупнейшим подземным рудником «Алросы». Как говорится на сайте компании, за год там добывается более 1 млн карат алмазов. Горно-обогатительный комбинат добывает алмазы на кимберлитовой трубке «Зарница» и на россыпных месторождениях «Удачная» и «Пироповый ручей».

11 января сообщалось, что на руднике «Интернациональный» в Якутии в одном из горизонтов произошел пожар. Работникам шахты удалось справиться с пожаром своими силами.