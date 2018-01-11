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Возгорание на руднике «Интернациональный» в Якутии ликвидировано

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Фото: РИА Новости/Александр Уткин
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Сотрудники рудника «Интернациональный» в Якутии ликвидировали возгорание на одном из его горизонтов. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре на 790-м горизонте рудника «Интернациональный» в Мирнинском районе республики поступила на пульт сотрудников экстренных служб утром 11 января.

«Возгорание потушено своими силами до прибытия военизированной горноспасательной части МЧС России», — говорится в сообщении.

Аварийные службы установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки буровой машины около конвейерного штрека. Все рабочие шахты самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Превышение содержания метана в результате инцидента не выявлено.

Ранее президент «Алросы» Сергей Иванов сообщил, что работы на руднике «Мир» в Мирнинском районе Якутии после аварии 4 августа 2017 года могут возобновиться через пять лет.

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