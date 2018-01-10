На Урале горит цех по производству смолы

Цех по производству эпоксидной смолы горит в Свердловской области. Спасатели эвакуировали из помещения 50 человек.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, пожар произошел на промышленной площадке в поселке Бобровском Свердловской области. Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что угрозы жилым домам нет.

«Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, пожарные до сих пор тушат огонь. Воду подвозят от пожарного гидранта, который находится в 1 км от места очага возгорания.

Портал iz.ru писал о гибели молодой женщины при пожаре в городе Ленинске в Волгоградской области. Трагедия произошла поздно вечером 9 января в одном из частных кирпичных домов. Причины возгорания сейчас уточняются.