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На Урале горит цех по производству смолы

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Свердловской области/66.mchs.gov.ru
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Цех по производству эпоксидной смолы горит в Свердловской области. Спасатели эвакуировали из помещения 50 человек.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, пожар произошел на промышленной площадке в поселке Бобровском Свердловской области. Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что угрозы жилым домам нет.

«Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, пожарные до сих пор тушат огонь. Воду подвозят от пожарного гидранта, который находится в 1 км от места очага возгорания.

Портал iz.ru писал о гибели молодой женщины при пожаре в городе Ленинске в Волгоградской области. Трагедия произошла поздно вечером 9 января в одном из частных кирпичных домов. Причины возгорания сейчас уточняются.

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