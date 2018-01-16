Сотрудники китайского подрядчика Apple пожаловались на условия труда

Рабочие расположенной в шести часах езды от Шанхая компании Catcher Technology, которая производит корпусы для устройств Apple, пожаловались на тяжелые условия труда.

По их словам, рабочий день на фабрике длится восемь часов. При этом сотрудники работают в душных помещениях, лишенных вентиляции.

Рабочие также заявили о непредоставлении им масок и других необходимых средств защиты от используемых при производстве химических веществ и отсутствии на заводе шумопоглощающих наушников.

Как передает Bloomberg, в общежитии при заводе рабочих размещают в комнатах по восемь человек. На этаже, на котором размещено 20 комнат, расположен один общий туалет и нет душа.

Представитель Apple заявила агентству, что компания проводила проверку условий труда сотрудников Catcher Technolohy и не обнаружила нарушений.