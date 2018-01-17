Прокуратура начала проверку после нападения врача на пациентку в Якутии

Прокуратура якутского города Нерюнгри начала проверку после появления видео, где врач наносит удары пациентке в одном из медицинских учреждений района.

В Министерстве здравоохранения региона подтвердили факт инцидента, назвав его вопиющим, и уволили врача. Также «принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом больницы».

Напомним, инцидент произошел 1 января 2018 года. Жительница якутского села Иенга пришла в больницу, чтобы снять побои, которые получила на новогодней дискотеке. В заведующем больницей она узнала своего обидчика, который снова принялся избивать ее.