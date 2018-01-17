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Прокуратура начала проверку после нападения врача на пациентку в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Прокуратура якутского города Нерюнгри начала проверку после появления видео, где врач наносит удары пациентке в одном из медицинских учреждений района. 

В Министерстве здравоохранения региона подтвердили факт инцидента, назвав его вопиющим, и уволили врача. Также «принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом больницы».

Напомним, инцидент произошел 1 января 2018 года. Жительница якутского села Иенга пришла в больницу, чтобы снять побои, которые получила на новогодней дискотеке. В заведующем больницей она узнала своего обидчика, который снова принялся избивать ее.

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