Британский МИД обвинил Асада в бомбардировках зон деэскалации в Сирии

Британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что сирийская армия продолжает бомбардировки и обстрелы зон деэскалации в Восточной Гуте и в Идлибе, несмотря на взятые на себя обязательства.

Дипломат призвал президента Сирии Башара Асада «прекратить» наносить удары по районам, где находится так называемая «умеренная оппозиция».

С таким заявлением Берт выступил по итогам встречи с делегацией объединенной сирийской оппозиции на переговорах в Женеве.

Productive meeting with @SyrianHNC_en leader Nasser Hariri. UK fully supports moderate opposition efforts towards a negotiated political resolution. pic.twitter.com/c0SvnsaHJk — Alistair Burt (@AlistairBurtUK) January 16, 2018

Британский дипломат добавил, что только политическое урегулирование при посредничестве ООН может положить конец конфликту в Сирии.

Как писал портал iz.ru, США передали отрядам курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения».