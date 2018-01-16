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Британский МИД обвинил Асада в бомбардировках зон деэскалации в Сирии

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что сирийская армия продолжает бомбардировки и обстрелы зон деэскалации в Восточной Гуте и в Идлибе, несмотря на взятые на себя обязательства.

Дипломат призвал президента Сирии Башара Асада «прекратить» наносить удары по районам, где находится так называемая «умеренная оппозиция».

С таким заявлением Берт выступил по итогам встречи с делегацией объединенной сирийской оппозиции на переговорах в Женеве.

Британский дипломат добавил, что только политическое урегулирование при посредничестве ООН может положить конец конфликту в Сирии.

Как писал портал iz.ru, США передали отрядам курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения».

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