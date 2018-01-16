Прямой эфир

МИД Ирана предостерег США от создания сил безопасности в Сирии

0
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что планы США создать в Сирии «силы безопасности границы» лишь усугубят кризис в стране.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», — приводит «РИА Новости» сообщение МИД Ирана.

Напомним, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Турецкий МИД осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара не потерпит эти «силы безопасности» и намерена их уничтожить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция назвала угрозой для безопасности планы США обучать курдов в САР
В Иране призвали США вывести войска с территории Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017