МИД Ирана предостерег США от создания сил безопасности в Сирии

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что планы США создать в Сирии «силы безопасности границы» лишь усугубят кризис в стране.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», — приводит «РИА Новости» сообщение МИД Ирана.

Напомним, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Турецкий МИД осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара не потерпит эти «силы безопасности» и намерена их уничтожить.