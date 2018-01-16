Названы условия закрытия информации о сделках российских компаний

Российские компании вправе засекретить сделку или раскрывать только часть информации о ней в случае, если сделка касается гособоронзаказа или военно-технического сотрудничества. Такая же привилегия распространяется на контракты с юридическими или физическими лицами, в отношении которых действуют международные санкции.

Кроме того, компании под санкциями могут не обнародовать ряд юридически значимых сведений о своей деятельности. Они будут заноситься в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений без открытой публикации в интернете.

Перечисленные новации содержатся в двух постановлениях правительства — № 5 от 12 января и № 10 от 15 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как писал iz.ru, администрация США к 29 января подготовит доклад о новых санкциях в отношении РФ.