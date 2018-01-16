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Джейн Фонда рассказала о борьбе с раком

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine
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Американская актриса Джейн Фонда рассказала, что ей недавно удалили раковую опухоль на нижней губе. Она заявила, что в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. 

«Я думала, рана заживет к моменту, когда я приду к вам, но ничего страшного. Я просто хочу подчеркнуть, что обычно в таком виде не разгуливаю», — так объяснила актриса наличие пластыря на губе в интервью для YouTube-канала BUILD Series.

Фонда начала свою кинокарьеру в 1960 году в возрасте 23 лет. Она была семь раз номинирована на «Оскар» и дважды получила эту премию за роли в фильмах «Возвращение домой» и «Клют». 

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