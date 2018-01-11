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Джиллиан Андерсон окончательно покинула сериал «Секретные материалы»

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Фото: Global Look Prees/F. Sadou/AdMedia
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Американская актриса Джиллиан Андерсон заявила об окончательном уходе из сериала «Секретные материалы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса добавила, что это решение приняла еще до 2016 года, когда телеканал Fox объявил о возвращении к закрытому в 2002 году сериалу. По ее словам, тогда она приняла решение из любопытства, но сейчас считает, что «для Скалли пришло время уйти на покой», пишет сайт «Комсомольской правды». Последний, 11-й, сезон «Секретных материалов» с участием актрисы стартовал 3 января.

Вместе с тем сообщается, что актер Дэвид Духовны, исполняющий в проекте роль напарника Скалли агента Фокса Малдера, остается в сериале. 
«Я неоднократно пытался распрощаться со своим персонажем, и каждый раз мне это не удавалось», — сказал Духовны.

Джиллиан Андерсон же, помимо «Секретных материалов», отказалась и от съемок в проекте «Американские боги».

Ранее портал iz.ru сообщал, что британская почта выпустит коллекцию марок по сериалу «Игра престолов».

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