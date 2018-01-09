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Создатели сериала «Твин Пикс» задумались о съемках четвертого сезона

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Фото: Global Look Press/Giuseppe Maffia
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Телеканал Showtime задумался о съемках четвертого сезона сериала «Твин Пикс». Об этом сообщил исполнительный директор канала Дэвид Невис.

По его словам, компания уже ведет переговоры с режиссером культового сериала Дэвидом Линчем о возможном продолжении истории.
«Твин Пикс» вызывает стабильный интерес, и мы постоянно обсуждаем это с Дэвидом», — приводит слова Невиса телеканал «Звезда».

Представитель компании Showtime Гэри Левайн также заявил о возможном возвращении сериала на телеэкраны. На пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков он отметил, что «двери Showtime всегда открыты» для сценариста Марка Фроста и режиссера Дэвида Линча, «будь то работа над «Твин Пикс» или другим проектом».

Первый и второй сезоны сериала вышли в эфир в 1990–1991 годах. Действие разворачивается в вымышленном городке Твин Пикс, где агент ФБР Дейл Купер ведет расследование загадочного убийства старшеклассницы Лоры Палмер. Третий сезон сериала зрители увидели лишь спустя 25 лет.

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