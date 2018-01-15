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Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о перенесенном ею в 2001 году кровоизлиянии в мозг. По словам Стоун, врачи тогда оценивали ее шансы выжить в 5%.

Актриса отметила, что случившееся повлияло на ее профессиональные качества и она долгое время не могла получить ролей в кино.

«Вся моя жизнь была уничтожена», — приводит слова Стоун телеканал CBS

В интервью телеканалу актриса рассказала, что готова вернуться к работе и это в настоящее время является ее основной целью. 

Стоун начала актерскую карьеру в 1980 году. Она исполнила роли в фильмах «Казино», «Основной инстинкт», «Женщина-кошка», «Сломанные цветы» и многих других. 

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