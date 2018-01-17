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История в датах: 17 января

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Фото: РИА Новости
17 января 1863 года родился Константин Станиславский, известный театральный режиссер, разработавший собственную систему для актеров. На фото: режиссер в 1937 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
17 января 1970 года в воздух поднялся первый опытный образец будущего бомбардировщика Су-24. На фото: самолеты Су-24 во время репетиции парада Победы в 2017 году
Фото: Global Look Press/imago stock&people
17 января 1933 года родилась известная французская певица Далида. На фото: певица в 1984 году
Фото: commons.wikimedia.org/DefenseImagery.mil
17 января 1991 года в зоне Персидского залива началась операция «Буря в пустыне». На фото: союзные самолеты летят на Ирак, 2 февраля 1991 года
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