История в датах: 15 января

15 января 1759 года для публики был открыт Британский музей. На фото: посетители в Египетском зале музея в 1840 году
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
15 января 1943 года в США было завершено строительство Пентагона. На фото: вид сверху на здание Пентагона в 2017 году
Фото: commons.wikimedia.org
15 января 1920 года был арестован один из лидеров Белого движения, Верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Он был расстрелян 7 февраля. На фото: последняя фотография Колчака, сделанная после 20 января 1920 года
Фото: Global Look Press/Kike Calvo
15 января 2009 года случилось так называемое чудо на Гудзоне — экипаж пассажирского лайнера, на борту которого находились 150 пассажиров, сумел посадить самолет с отказавшими двигателями на воду. На фото: спасательная операция на Гудзоне
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