История в датах: 14 января

14 января 1914 года Генри Форд впервые в мире применил конвейер для сборки автомобилей. На фото: рабочие завода Ford в Детройте во время сборки автомобиля Ford Model T
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
14 января в России отмечается День трубопроводных войск — именно они отвечают за снабжение других частей горючим, в том числе во время боевых действий. На фото: военнослужащие трубопроводных войск во время работ по восстановлению водоснабжения Крыма в 2015 году
Фото: РИА Новости/Юрий Иванов
14 января 1814 года в России была открыта Императорская публичная библиотека. На фото: читальный зал библиотеки в 1972 году
Фото: Global Look Press/Radial
14 января 1963 года родился Стивен Содерберг, американский кинорежиссер. На фото: Содерберг на съемках фильма «Удача Логана» в 2017 году
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