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История в датах: 13 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
13 января в России отмечается День печати. На фото: печать тиража юбилейного номера газеты «Известия», посвященного столетию издания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
13 января в России отмечают старый Новый год — это последний день уходящего года по юлианскому календарю (или по старому стилю). На фото: праздничная подсветка в центре Москвы
Фото: commons.wikimedia.org
13 января 1940 года в воздух впервые поднялся истребитель И-26, прототип будущего советского истребителя Як-1. На фото: И-26
Фото: TAСС/THE CANADIAN PRESS/John Ulan
13 января исполняется 45 лет Николаю Хабибулину — российскому хоккеисту и вратарю, олимпийскому чемпиону 1992 года. На фото: Хабибулин в составе команды «Эдмонтон Ойлерз» во время матча в 2011 году
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