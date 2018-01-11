История в датах: 11 января

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Именно 11 января 1917 года на территории страны был создан первый заповедник — Баргузинский. На фото: вид на Баргузинский залив и озеро Байкал
Фото: Getty Images/Bettmann
11 января 1935 года американская летчица Амелия Эрхарт первой из женщин совершила одиночный перелет через Тихий океан. На фото: Амелия Эрхарт в 1928 году
Фото: Global Look Press/Science Museum
11 января 1922 года для лечения страдающего от диабета 14-летнего канадца Леонарда Томпсона был впервые в истории применен инсулин. На фото: ампулы инсулина в первые годы применения лекарства
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
11 января 1940 года в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». На фото: премьера спектакля, 1940 год. Галина Уланова в роли Джульетты, Константин Сергеев — Ромео
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