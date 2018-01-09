История в датах: 9 января

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Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
9 января 1863 года со станции метро «Паддингтон» в Лондоне отправился первый паровой поезд. Это путешествие принято считать началом истории мирового метрополитена. На фото: первая поездка в Лондонском метро
Фото: Global Look Press/ZUMA/t14
9 января 1913 года родился 37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон. На фото: Никсон во время визита в Канаду в 1972 году
Фото: Global Look Press/EuropaNewswire/Luiz Rampelotto
9 января 1951 года была официально открыта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Sygma/Jacques Pavlovsky
9 января 1908 года родилась Симона де Бовуар — французская писательница, идеолог феминистского движения. На фото: Симона де Бовуар в своем доме в Париже в 1968 году
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