История в датах: 7 января

7 января 2015 года произошло вооруженное нападение на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo во Франции, в результате которого было убито 12 человек. Теракт вызвал широкий общественный резонанс и волну протестов. В Париже прошёл грандиозный марш в память о жертвах терактов, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира. На фото: траурные цветы возле редакции Charlie Hebdo, январь 2015 года