История в датах: 7 января

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественской службы в храме Христа Спасителя в 2017 году
Фото: Global Look Press
7 января 2015 года произошло вооруженное нападение на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo во Франции, в результате которого было убито 12 человек. Теракт вызвал широкий общественный резонанс и волну протестов. В Париже прошёл грандиозный марш в память о жертвах терактов, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира. На фото: траурные цветы возле редакции Charlie Hebdo, январь 2015 года
Фото: commons.wikimedia.org
7 января 1928 года самолет У-2 конструкции Н. Н. Поликарпова совершил свой первый полёт. На фото: У-2 в музее польской авиации, 2017 год
Фото: РИА Новости/Дмитрий Бальтерманц
7 января 1726 года состоялось официальное открытие Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. На фото: здание Библиотеки и Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Архитектор Г. Матарнови. 1718-1727 гг. Гравюра из академического издания «Палаты Санкт-Петербургской Академии наук»
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