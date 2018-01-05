История в датах: 5 января

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Фото: wikipedia.org
5 января 1762 года на российский престол вступил Петр III, первый представитель Гольштейн-Готторп-Романовской династии на российском престоле. На фото: портрет Петра III работы художника А. П. Антропова, 1762 год
Фото: Global Look Press/Massimo Valicchia
5 января 1932 года родился Умберто Эко, итальянский ученый-философ, писатель. На фото: писатель в 2015 году в Риме, Италия
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
5 января 1875 года в Париже торжественно открыто новое здание театра «Гранд-оперы»
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
5 января 1933 года в Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско с пригородом Саусалито и южной частью округа Марин. На фото: вид на мост в 2015 году
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