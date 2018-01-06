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История в датах: 6 января

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Фото: wikipedia.org
6 января 1937 года состоялась Всесоюзная перепись населения вошедшая в историю как «репрессированная». Ее результаты были объявлены очень быстро (спустя 10 дней) и были объявлены «вредительскими». Проводившие её ответственные работники были арестованы и наказаны. На фото: обработка полученных в ходе переписи данных
Фото: Global Look Press/Fotogramma/Ropi
6 января отмечает свое 80-ти летие отмечает - Адриано Челентано, итальянский актер, певец, режиссер, общественный деятель
Фото: ТАСС/Сергея Новикова
6 января 1992 года самопровозглашённая Нагорно-Карабахская Республика объявляет независимость. На фото: Аскеранский район Нагорного Карабаха
Фото: ТАСС
6 января 1943 года в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии. На фото: начальник политотдела 18-й армии Л.И. Брежнев (слева) с боевым товарищем на Малой земле под Новороссийском, 1943 год
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