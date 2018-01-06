История в датах: 6 января

6 января 1937 года состоялась Всесоюзная перепись населения вошедшая в историю как «репрессированная». Ее результаты были объявлены очень быстро (спустя 10 дней) и были объявлены «вредительскими». Проводившие её ответственные работники были арестованы и наказаны. На фото: обработка полученных в ходе переписи данных