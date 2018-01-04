История в датах: 4 января

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Фото: Global Look Press
4 января 1643 года (25 декабря 1642 года по старому стилю) родился один из создателей классической физики и автор закона всемирного тяготения Исаак Ньютон. На фото: Ньютон в 1702 году, портрет Готфрида Кнеллера
Фото: NASA
4 января 2004 года первый марсоход НАСА «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса. Через 3 недели к нему присоединился близнец «Оппортьюнити». На фото: вид на Марс сделанный со «Спирита»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
4 января 1934 года родился российский скульптор Зураб Церетели
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
4 января 1943 американский журнал «Тайм» назвал Иосифа Сталина человеком 1942 года
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