История в датах: 8 января

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Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев
8 января 1994 года космонавт Валерий Поляков в составе космического корабля «Союз ТМ-18» вылетел на станцию «Мир», где пробыл до 22 марта 1995 года, установив тем самым мировой рекорд - 437 суток на орбите. На фото: экипаж корабля «Союз ТМ-18» перед стартом. Слева направо: Валерий Поляков (врач), Михаил Афанасьев (командир корабля) и Юрий Усачев (бортинженер)
Фото: wikimedia.org
8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси
Фото: Getty Images
8 января 1959 года Шарль де Голль стал президентом Французской Республики. На фото: Шарль де Голль во время инаугурации
Фото: Global Look Press
8 января 2004 года прошла церемония «крещения» морского суперлайнера Queen Mary 2. Судно курсирует между Саутгемптоном (Великобритания) и Нью-Йорком. На фото: лайнер в 2012 году в Гамбурге, Германия
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