История в датах: 8 января

8 января 1994 года космонавт Валерий Поляков в составе космического корабля «Союз ТМ-18» вылетел на станцию «Мир», где пробыл до 22 марта 1995 года, установив тем самым мировой рекорд - 437 суток на орбите. На фото: экипаж корабля «Союз ТМ-18» перед стартом. Слева направо: Валерий Поляков (врач), Михаил Афанасьев (командир корабля) и Юрий Усачев (бортинженер)