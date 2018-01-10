История в датах: 10 января

10 января 49 года до н.э. Гай Юлий Цезарь, тогда — один из римских военачальников, на пути в Рим вместе с войском пересек реку Рубикон, положив начало гражданской войне, победа в которой позднее принесла ему титул диктатора. На фото: Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон. Фрагмент открытки