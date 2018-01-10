История в датах: 10 января

10 января 49 года до н.э. Гай Юлий Цезарь, тогда — один из римских военачальников, на пути в Рим вместе с войском пересек реку Рубикон, положив начало гражданской войне, победа в которой позднее принесла ему титул диктатора. На фото: Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон. Фрагмент открытки
Фото: ТАСС
10 января 1920 года была создана Лига Наций, которая стала первой международной политической организацией. На фото: заседание Совета Лиги Наций в Женеве в 1934 году
Фото: РИА Новости
10 января 1781 года в Москве открылся Петровский театр, ставший предтечей Большого театра. На фото: репродукция рисунка «Петровский театр в Москве»
Фото: ТАСС
10 января 1883 года родился советский писатель Алексей Толстой, написавший в том числе романы «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам». На фото: Алексей Толстой на перроне Белорусского вокзала в 1937 году
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