История в датах: 16 января

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Фото: wikipedia.org
16 января 1647 года на царство венчался Иван IV Грозный. Он первым решился принять титул царя — все его предшественники были великими князьями. На фото: парсуна Ивана Грозного из собрания Национального музея Дании (Копенгаген), конец XVI — начало XVII века
Фото: Alex Florstein Fedorov/Wikimedia Commons
16 января 1712 года Петр I основал в России первую Военную инженерную школу. На фото: здание академии, 2015 год
Фото: wikipedia.org/Эрнест Шеклтон
16 января 1909 года экспедиция англо-ирландского исследователя Эрнеста Шеклтона открыла Южный магнитный полюс Земли. На фото: спутники Шеклтона на 88°23' ю.ш. 9 января 1909 года
Фото: wikipedia.org
16 января 1969 года на орбите состоялась первая пилотируемая стыковка. Ее выполнили советские корабли «Союз-4» и «Союз-5». На фото: рисунок художника, стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 16 января 1969 года
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