Крымский парламент прокомментировал заявление Собчак о полуострове

В крымском парламенте назвали неуместным заявление Ксении Собчак о жителях полуострова, объяснив его незнанием ситуации.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», накануне телеведущая в эфире радио «Комсомольская правда» высказалась о том, что «сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру».

Собирающаяся баллотироваться в президенты РФ Собчак аргументировала свои слова в том числе и тем фактом, что на полуострове не будут проходить игры чемпионата мира по футболу.

Глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков отметил, что города, которые будут принимать матчи, были определены задолго до референдума. «Ксения в последнее время любит смешить», — отметил политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кандидат в президенты России Ксения Собчак устроила танцы напротив православного храма в Москве.