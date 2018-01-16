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Крымский парламент прокомментировал заявление Собчак о полуострове

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В крымском парламенте назвали неуместным заявление Ксении Собчак о жителях полуострова, объяснив его незнанием ситуации.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», накануне телеведущая в эфире радио «Комсомольская правда» высказалась о том, что «сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру».

Собирающаяся баллотироваться в президенты РФ Собчак аргументировала свои слова в том числе и тем фактом, что на полуострове не будут проходить игры чемпионата мира по футболу.  

Глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков отметил, что города, которые будут принимать матчи, были определены задолго до референдума. «Ксения в последнее время любит смешить», — отметил политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кандидат в президенты России Ксения Собчак устроила танцы напротив православного храма в Москве.

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