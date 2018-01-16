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Депутат ответил на слова Собчак о «неполноценных» крымчанах

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал порталу iz.ru слова журналистки и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о «неполноценных» жителях полуострова.

Накануне телеведущая в эфире радио «Комсомольская правда» высказалась о том, что «сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру». Кандидат в президенты РФ Собчак аргументировала свои слова тем фактом, что на полуострове не будут проходить игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

«Учитывая, что Собчак изначально в ходе кампании выразила свое пренебрежение крымчанам, уверен, это еще больше углубляет пропасть между ней и жителями полуострова. Она сознательно строит свою стратегию на отрицании всего, что дорого русскому сердцу. На сегодняшний день это не просто наши общероссийские ценности, — Собчак издевается над национальной системой безопасности — южным форпостом, которым является Крым», — сказал Бальбек.

По словам депутата, не стоит ожидать государственного мышления от молодой женщины, которая уверена, что смысл жизни заключается в импортных деликатесах, красочных шоу и посыпании своей головы пеплом на коленях перед Западом. 

«Крым — это некая рана в ее творческой душе, за которую она очень стыдится перед мировой общественностью, потому что крымская рана не заживающая», — подчеркнул Бальбек.

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