Голодец пообещала усилить меры безопасности в школах

Правительство усилит меры безопасности в российских школах после драки на ножах в Перми, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По словам Голодец, первостепенной задачей на данный момент является проведение тщательного расследования инцидента.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу», — прокомментировала ситуацию вице-премьер, добавив, что подобные ситуации не должны повториться на российском пространстве.

Как ранее сообщал портал iz.ru, утром 15 января двое подростков напали с ножами на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ранения получили 15 человек. Учительница и двое детей находятся в тяжелом состоянии.