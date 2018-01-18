Изобретатели оставили бюджет без денег

Российский бюджет недополучил за полтора года свыше 490 млрд рублей от изобретений. Только треть всех профинансированных из казны разработок запатентовали. Оставшаяся часть не принадлежит государству и не приносит доход. Это показали итоги проверок, проведенных Роспатентом за 2016 и первые шесть месяцев 2017 года. Как отмечают эксперты, нередко авторы исследований скрывают их результаты. Им выгоднее провести работу на госденьги, а зарегистрировать изобретения на себя.

Значительная часть изобретений, сделанных на бюджетные деньги, не запатентована. Это следует из доклада управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента. С документом ознакомились «Известия». В службе сделали такой вывод после проверок, которые проходили в течение 2016 года и первых шести месяцев 2017 года. Так, за счет государственного финансирования было получено почти 4 тыс. результатов интеллектуальной деятельности. Из них запатентованы только 1369.

Общий объем бюджетного финансирования завершенных исследований за этот период составил 499,2 млрд рублей. Только 1% от этой суммы ведомства-заказчики вернули себе на баланс в виде нематериальных активов.

Это связано с «некомпетентностью в вопросах обращения с госсобственностью» ряда заказчиков, говорится в докладе. Другая причина — отсутствие подразделений и должностных лиц, которые в ведомствах могли бы проводить политику по защите интересов государства в этой сфере.

Роспатент зафиксировал случаи, когда исполнители так и не передавали результаты работы в виде патентов. А данные о некоторых полученных ноу-хау по халатности зачастую оказывались в свободном доступе в интернете. Но иногда наработки скрывают от заказчиков намеренно. Например, чтобы избежать вопросов при патентовании — если результат оказался недостаточно оригинальным. Бывает и так, что права на сделанные на госденьги изобретения исполнители впоследствии оформляют на себя.

Для усиления защиты изобретений Роспатент предлагает создать на базе Российской госакадемии интеллектуальной собственности учебно-методический центр. Там будут готовить инженеров-патентоведов. Это обеспечит заинтересованные министерства и ведомства необходимыми кадрами.

Также предлагается повысить квалификацию уже работающих специалистов. Помимо этого, Роспатент рекомендует изменить форму госконтрактов. В них необходимо добавить пункты об обязательном оформлении в собственность государства результатов исследований.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что в службе оценивают ситуацию как критическую.

— Нас не устраивает, что результаты интеллектуальной деятельности, на создание и внедрение в производство которых государство выделяет значительные средства, не получают должного юридического оформления. В итоге наработки, во многом передовые, никем не охраняются. Они, по сути, бесхозные, — рассказал он.

Патент имеет смысл оформлять только в случае экономической целесообразности, отметил директор департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Матвеев.

— Главная задача на стадии завершения научного проекта — правильно оценить, что можно публиковать открыто, а что нужно сохранить в режиме коммерческой тайны. После этого, найдя сферу применения результата или подходящего бизнес-партнера, и следует запатентовать наработку на нужной территории, — полагает он.

Как подчеркнул Сергей Матвеев, российская наука наращивает объем открытых публикаций и результатов, охраняемых в режиме коммерческой тайны. Первый растет на 12–20% в год, второй — более чем в два раза за последние два года.

Председатель общественного совета Роспатента Наталья Золотых отметила, что сейчас нередко изобретатели скрывают результаты исследований.

— Например, выделяются огромные деньги из бюджета на разработку ультрасовременного лайнера. А потом единственная заявка на регистрацию интеллектуальной собственности — дизайн каюты. Никто не хочет регистрировать результаты интеллектуальной деятельности в виде патентов, потому что это позволяет понять, обладает ли эта разработка новизной, представляет ли ценность, — отметила она.

Сейчас отсутствуют четко закрепленные алгоритмы патентования результатов исследований в рамках госзаказов. Это приводит к тому, что государство в большинстве случаев не обладает правами на оплаченные им изобретения. При этом в силу сложной специфики этой сферы правоохранительным органам достаточно тяжело выявить нарушения. Решить проблему могут совершенствование законодательной базы и подготовка специалистов в области защиты интеллектуальной собственности.