Эксперты составили рейтинг самых бесполезных изобретений 2017 года

Эксперты создали рейтинг самых ненужных изобретений 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Gizmodo.

Первое место по бесполезности заняла соковыжималка Juicero за $700. Она предназначена для эффективного извлечения жидкости из пакетов с фруктовым пюре. Подобные пакеты производятся той же компаний Juicero. По словам пользователей, эту же операцию можно произвести без применения специальной соковыжималки.

Второе место получил стартап Bodega, создатели которого предложили установить автоматы со 100 самыми популярными непортящимися товарами в фойе многоквартирных домов, спортзалах и офисах. Предполагалось, что оплата будет производиться с помощью специального приложения.

На третьем месте оказалось изобретение, которые, по мнению его создателей, должно бороться со стрессом на работе. Это — палатка, которую предлагается устанавливать посреди офиса.

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