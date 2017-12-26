Эксперты назвали пять самых популярных телесериалов у россиян

Проект «Кино Mail.Ru» провел исследование, чтобы понять, какие сериалы в 2017 году россияне смотрели чаще всего. Самым популярным оказался отечественный ремейк скандинавского «Преступления».

Также в топ-5 самых главных шоу уходящего года также попали «Табу» с британским актером Томом Харди, «Вы меня бесите» (СТС), а также шпионский триллер «Охота на Дьявола» (НТВ), уточняет «Федеральное агентство новостей».

По словам руководителя проекта Екатерины Староверовой, россияне больше всего любят криминальные и мистические сериалы. Самыми популярными телешоу всех времен по-прежнему остаются «Шерлок», «Игра престолов», «Викинги» и «Очень странные дела».

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что Джоди Уиттакер, которая исполнит роль 13-го Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», впервые появилась в специальном рождественском выпуске.