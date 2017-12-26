Власти Калмыкии потребовали от ТНТ извинений за эпизод из сериала

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев направил руководству телеканала ТНТ Вячеславу Дусмухаметову письмо, в котором потребовал от него извинений за один из эпизодов сериала «Улицы». В данной серии персонажи обсуждали буддийскую статуэтку, что «осквернило чувства верующих», заявили в постпредстве.

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню», — цитирует Ладжиева «РИА Калмыкия».

Если руководство телеканала откажется извиняться, в постпредстве намерены обратиться в судебные и правоохранительные органы.

В ноябре сообщалось, что иностранные фильмы больше не будут показывать на российском телеканале ТНТ.