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Джоди Уиттакер появилась в роли Доктора в рождественском выпуске сериала

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ian West
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Джоди Уиттакер, которая исполнит роль 13-го Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», впервые появилась в специальном рождественском выпуске, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса стала первой женщиной, которой досталась эта роль. Роль предыдущего Доктора исполнял шотландский актер Питер Капальди. «Доктор Кто» выходит на экраны с 1963 года и является самым длинным научно-фантастическим сериалом в мире.

Выход нового сезона запланирован на осень 2018 года, первый трейлер новых эпизодов будет представлен на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

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