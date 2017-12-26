Джоди Уиттакер появилась в роли Доктора в рождественском выпуске сериала

Джоди Уиттакер, которая исполнит роль 13-го Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», впервые появилась в специальном рождественском выпуске, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса стала первой женщиной, которой досталась эта роль. Роль предыдущего Доктора исполнял шотландский актер Питер Капальди. «Доктор Кто» выходит на экраны с 1963 года и является самым длинным научно-фантастическим сериалом в мире.

Выход нового сезона запланирован на осень 2018 года, первый трейлер новых эпизодов будет представлен на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.