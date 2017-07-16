Доктора Кто в британском одноименном сериале впервые сыграет женщина. На главную роль выбрана актриса Джоди Уиттакер. Об этом сообщил телеканал BBC.

Уиттакер (35 лет) показали в роли Доктора Кто в трейлере, который транслировали на BBC One.

Актриса сменит Питера Капальди, который получил эту роль в 2013 году и исполнит ее в последний раз в специальном рождественском эпизоде сериала.

Научно-фантастический сериал «Доктор Кто» впервые появился на экранах в 1963 году. За время его существования роль главного героя успели исполнить 12 актёров.