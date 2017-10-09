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Российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Продукты питания, способные сохранять здоровье человека в холода, разработали молодые российские ученые из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что главным составляющим продуктов стали белки.

«В качестве добавок использовали белки животного и растительного происхождения. Так как при окислении 1 г белка выделяется 16,5 г энергии. Обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов», — рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Татьяна Каленик.

На Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов были представлены мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасные изделия с ламинарией и другие новинки.

Отмечается, что паштет на основе мясного и морского сырья, разработанный аспиранткой Тамарой Косенко, ранее был удостоен золотой медали престижной выставки «Биотех2030».

Теперь новинки нашли признание у зарубежных экспертов.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали, что недостаток сна негативно влияет не только на здоровье человека, но и меняет характер людей.

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