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Ученые назвали самые спорные методы диагностики заболеваний

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Ученые из Университета Мэриленда (США) составили перечень медицинских процедур и методов диагностики, которые приносят пациентам больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал Science Alert.

Список из десяти спорных процедур был сформирован на основании медицинских и биологических статей PubMed, в которых говорилось об избыточных методах лечения.

По мнению ученых, наибольший риск для здоровья пациента представляет исследование сердечно-сосудистой системы человека методом трансэзофагеальной эхокардиографии, поскольку при помещении специального датчика в пищевод используется обезболивание.

На втором месте в списке находится компьютерная томографная аниография легких, которая позволяет получить данные о состоянии кровотока в легких, но во время обследования пациент получает дозу радиации. Третью строчку заняло исследование легких респираторных расстройств с помощью компьютерной томографии, поскольку результаты диагностики могут показать наличие у пациента несуществующей патологии.

Кроме того, в перечень вошли УЗИ и стентирование каротидной артерии, удаление простаты при наличии онкологии, использование антибиотиков, содержание на кислороде пациентов с обструктивной болезнью легких и чрезмерное кормление больных.

Ранее портал iz.ru сообщил, что первый клинический центр протонно-лучевой терапии для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями открылся в Санкт-Петербурге.

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