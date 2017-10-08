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Ученые рассказали, как недосып влияет на характер людей

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Фото: Global Look Press/Eve Edelheit
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Хроническое недосыпание влияет на характер людей, делая их менее харизматичными и более склонными ко лжи. Об этом заявил автор книги «Почему мы спим» профессор Калифорнийского университета Мэтью Уокер.

Он отметил, что недосып грозит катастрофическими последствиями для организма человека, так как сказывается на здоровье, продолжительности жизни и меняет характер.

«Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждает, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье», — рассказал Уокер в интервью Chicago Tribune.

По его словам, недостаток сна делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи. Также он способен привести к различным болезням, в том числе к раку, ожирению, ухудшению памяти и болезни Альцгеймера.

При этом ученый подчеркнул, что попытка отоспаться в выходные не компенсирует недосыпания в течение рабочей недели.

Уокер посоветовал за час до сна не смотреть телевизор и не пользоваться смартфонами и компьютерами. А также призвал законодателей всерьез заняться проблемой недосыпа. Помимо этого, он отметил, что алкоголь не помогает заснуть, а употребление кофе перед сном очень опасно.

Ранее портал iz.ru сообщил, что ученые составили перечень медицинских процедур и методов диагностики, которые приносят пациентам больше вреда, чем пользы. Возглавило список самых опасных процедур исследование сердечно-сосудистой системы методом трансэзофагеальной эхокардиографии.

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