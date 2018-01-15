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Британка вышла замуж за 300-летний призрак гаитянского пирата

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Жительница Великобритании Аманда Тиге сочеталась законным браком с призраком гаитянского пирата по имени Джек. 45-летняя женщина объяснила свой выбор тем, что чувствует в нем родственную душу и что «надоело искать идеального мужчину»,

Джек умер в 1700-х годах. Аманда считает его прототипом капитана Джека Воробья из киносаги «Пираты Каспийского моря».

Женщина утверждает, что ее романтические отношения с призраком начались в 2014 году, когда она «почувствовала духовную энергию» рядом с собой в постели.

«Это идеальный вид отношений для меня», — считает Аманда.

От прежнего брака британка имеет пятерых детей, уточняет The Mirror. 

Как писал iz.ru, шестая часть фильма «Пираты Карибского моря» может выйти уже без главного героя — капитана Джека Воробья. Создатели фильма полагают, что смерть главного персонажа поможет освежить франшизу.

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