Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми

Количество американцев, которые с уверенностью могут заявить, что счастливы в браке, снизилось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на социологический опрос.

Согласно статистике, в 1970-х годах 68% граждан США заявляли, что чувствуют себя в браке абсолютно счастливыми, однако сегодня их количество упало до 60%. О причинах такого спада не сообщается.

По данным агентства, довольны своим союзом остаются четыре категории людей: приверженцы радикальных политических взглядов (68,5%), те, кто регулярно посещают религиозные центры (66,7%), люди, относящие себя к высшим слоям общества (данные не приводятся), и мужчины (64,8%).

Ранее портал iz.ru публиковал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% россиян уверены, что семейные отношения должны быть зарегистрированы. Отмечалось, что среди людей в возрасте от 18 до 24 лет 21% опрошенных одобрял гражданский брак, в то время как в группе старше 60 лет той же позиции придерживались лишь 5%. Идеальным возрастом для вступления в брак для мужчин россияне считают 27 лет, для женщин — 23 года.