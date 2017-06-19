Шестая часть фильма «Пираты Карибского моря» может выйти уже без главного героя — капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Об этом сообщает британское издание Daily Star со ссылкой на источник, близкий к продюсерам картины.

По его словам, создатели фильма полагают, что смерть главного персонажа поможет освежить франшизу. Он отметил, в настоящее время зритель больше интересуется молодыми звездами «Пиратов», как, например, Кая Скоделарио и Брентон Туэйтс.

«Когда-то Депп был причиной, по которой все шли на «Пиратов Карибского моря». Сейчас этого ощущения нет», — цитирует сетевое издание m24.ru слова источника.

Пятая часть саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в день премьеры в США собрала $150 млн, мировые сборы составили $500 млн, в РФ фильм собрал 237 млн рублей.