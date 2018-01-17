В прошлом году эксперты всех мастей, описывая деградацию российско-западных отношений, всё чаще сравнивали происходящее с временами холодной войны 70–80-х годов прошлого века. Безусловно, определенное сходство в элементах есть. Разница лишь в том, что сегодняшняя «холодная война 2.0» приурочена и сфокусирована на конкретной дате — 18 марта 2018 года. Когда состоятся «выборы президента Путина». Именно в такой модуляции о предстоящем голосовании в России сегодня пишут западные СМИ.

Большие обзорные материалы о реальных и вымышленных кандидатах на российских выборах, о возможных технологических подходах, о выдуманных самими западными журналистами значениях тех или иных людей и знаков внутри начинающейся президентской кампании заполнили первые страницы ведущих глобальных СМИ.

Разница лишь в их тональности. И это уже связано с расколом в самих американских медиа, это отражение внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, которая развернулась между президентом Дональдом Трампом и большей частью истеблишмента, в основном от демократов.

К примеру, флагманы оппонентов Трампа — CNN и New York Times — как сегодня говорит молодежь, «топят» за Навального и Собчак. Причем первый представлен «героем и единственным реальным оппонентом Путина», а про Ксению Собчак говорят в основном как про возможного кандидата, которого ведет американский технолог белорусского происхождения, отметившийся в MMS-кампаниях во время президентских выборов в США.

Любимая же газета президента Трампа The Washington Post, освещая предвыборную кампанию в России, особый акцент делает на кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Видимо, коммунист-капиталист им классово ближе. Всячески комплиментарно описывая со всех сторон подмосковного латифундиста, американская газета предрекает ему второе место с результатом, «превышающим электоральный ресурс российских коммунистов».

Такое внимание в США и на Западе в целом к российским президентским выборам — не новелла. Многие методологические обороты и системные конструкции в попытке «заминировать» будущий результат голосования на предмет международной легитимности были введены еще в конце 2011–2012 годов, накануне прошлых выборов, победителем которых стал Владимир Путин.

Тогдашний посол США в РФ Майкл Макфол, не стесняясь, практически открыто координировал действия так называемой «несистемной оппозиции» по организации публичных протестов в попытке реализации «цветного переворота» в России. Важным сегментом деятельности г-на Макфола были попытки дискредитации выборов в западных СМИ и разнообразные манипуляции с использованием новых медиа (социальных сетей, блогосферы), направленные на искажение восприятия результатов выборов уже внутри страны.

Кстати, сегодня тов. Макфол, перебравшись с посольской службы обратно в профессорскую синекуру Стенфорда, по-прежнему мониторит российские выборы и через соцсети и Twitter активно участвует во внутрироссийской дискуссии по избранной аудитории подписчиков. Экс-посол тоже, между прочим, сперва поддержал выдвижение российскими коммунистами капиталиста Грудинина — мол, этот «как при бабушке» всё вернет в 90-е. Даром что Макфол — демократ. Но после он потер твиты и заявил там же, что «не поддерживает ни одного из кандидатов на президентских выборах в России». В общем, руку на интернет-пульсе Макфол держит.

К неудивлению, американским СМИ вторят СМИ европейские, дифференцируя свое отношение к кандидатам на президентский пост в России приблизительно в той же пропорции. Важно отметить, что все одинаково отрицательно относятся к кандидату от ЛДПР — бессменному лидеру партии Владимиру Жириновскому. Иначе как ультранационалистом его не величают, и это самое мягкое определение.

В западных СМИ практически никто не ставит под сомнение победу Владимира Путина на предстоящих 18 марта выборах. Однако все они так или иначе пытаются заложить в общественное мнение «просвещенной Европы» или «сияющего града на холме» «прокладки» к перспективе нелегитимности предстоящего результата выборов в России.

Однако они даже не догадываются, что поезд уже ушел. Их мнение внутри России почти никого не интересует. И это — результат той глупой и упрямой санкционной политики против нашей страны начиная с 2014 года. Санкции хороши в меру. Если бы коллективный Запад воспользовался подачей и возможностью на американских выборах 2016 года изменить расклад на политическом столе, еще можно было о чем-то говорить. Но чуда не произошло. Трамп не спас Америку и Запад. И западное влияние на Россию не вернется уже никогда.