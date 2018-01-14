Пушков прокомментировал решение не называть учениц британской школы «девочками»

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал решение руководства британской школы о том, чтобы не называть. Сенатор на своей странице в Twitter отметил, что «скоро там будут жить одни внегендерные «существа».

"Прогресс" зашкаливает: в британской школе для девочек в Манчестере запретили называть их девочками. Ни девочки, ни мальчики...Скоро там будут жить одни внегендерные "существа". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 14, 2018

Портал iz.ru писал о том, что руководство грамматической школы Олтрингема для девочек в английском Манчестере решило использовать «гендерно-нейтральный язык» и при общении с детьми и их родителями прекратить употреблять слово «девочки». Его решено заменить понятием «ученики», писали британские СМИ.

Причиной такого нововведения стало желание директора одного из лучших заведений среднего образования в стране в полной мере уважать права трансгендеров.