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Пушков прокомментировал решение не называть учениц британской школы «девочками»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал решение руководства британской школы о том, чтобы не называть. Сенатор на своей странице в Twitter отметил, что «скоро там будут жить одни внегендерные «существа».

Портал iz.ru писал о том, что руководство грамматической школы Олтрингема для девочек в английском Манчестере решило использовать «гендерно-нейтральный язык» и при общении с детьми и их родителями прекратить употреблять слово «девочки». Его решено заменить понятием «ученики», писали британские СМИ.

Причиной такого нововведения стало желание директора одного из лучших заведений среднего образования в стране в полной мере уважать права трансгендеров.

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