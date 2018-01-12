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В британскую армию набирают представителей сексуальных меньшинств

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Фото: Global Look Prees/Artur Widak
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Решить проблему нехватки военнослужащих привлечением лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией пытаются в Великобритании.

Об сообщает агентство «Рейтер» в пятницу, 12 января.

«Британские вооруженные силы в целом добились больших успехов в создании общей культуры труда ЛГБТ», — цитирует ТАСС заявление британской благотворительной организации Stonewall.

По мнению правозащитников, возможность быть самими собой помогает добиться успехов в карьере, в том числе и в армии.

Сами военные скептически относятся к таким инициативам, считая, что армию принудили встать на путь политкорректности, а сами меньшинства не горят желанием идти на службу, которая в Британии добровольная.

Вооруженные силы Соединенного Королевства на сегодня насчитывают 83 тыс. военнослужащих по сравнению с 112 тыс. в 2003 году.

31 декабря стало известно, что согласно постановлению суда принимать в армию американцев, сменивших пол, начнут с 1 января 2018 года. Президент США Дональд Трамп в августе обнародовал правила, по которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет на службу трансгендеров.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы.

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