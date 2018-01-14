В центре Москвы мужчина вынес из офиса сейф с миллионом рублей

В центре Москвы мужчина похитил из помещения компании сейф, в котором находилось более 1 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на в ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Новом Арбате.

По данным полиции, мужчина находился в офисе компании и имел свободный доступ к помещению с сейфом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

12 января портал iz.ru сообщил, что в Москве домработница вынесла из квартиры $236 тыс. По словам адвоката владелицы квартиры, домработница сделала дубликат ключей от сейфа и тайно похищала из него деньги в течение всего периода ее работы –– с 2010 по 2016 год.