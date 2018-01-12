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Домработница в столице обокрала хозяйку квартиры на $236 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичные правоохранители проводят проверку по факту кражи $236 тыс. из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

В правоохранительные органы 11 января обратился адвокат хозяйки квартиры. По его словам, 42-летняя женщина в период с 2010 года по декабрь 2016 года осуществляла уборку в московской квартире, принадлежащей его клиентке 1951 года рождения. По данным телеканала «360», хозяйкой квартиры в Сеченовском переулке является супруга экс-губернатора Тюменской области Галина Рокецкая.

Адвокат добавил, что домработница сделала дубликат ключей от сейфа и тайно похищала из него деньги в течение всего периода ее работы. Общая сумма похищенных средств составила $236 тыс., сообщают «Дни.ру» со ссылкой на ТАСС. После похищения денег домработница скрылась. Пропажу денег хозяева обнаружили только после новогодних праздников.

Проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестные украли $400 тыс. из банковской ячейки пенсионера в Москве.

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