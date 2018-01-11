Хакеры украли деньги со счетов россиян в новогодние праздники

Кражу средств в новогодние праздники со счетов некоторых россиян зафиксировал Центробанк России. Об этом рассказал замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что явления подобного характера фиксируются ежегодно. По словам Сычева, кражи хакерами денег с карт россиян не носили массовый характер, отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что Сбербанк рассчитывает в сотрудничестве с силовыми ведомствами активизировать борьбу с киберпреступностью.