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WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР‍

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало устаревшей информацию хакеров Fancy Bear о том, что комиссия под руководством Ричарда Макларена, обвинившая Россию в создании государственной системы поддержки допинга, могла быть связана с Федеральным бюро расследований (ФБР).

«Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Всё, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, которую цитирует РБК

Ранее в январе хакеры получили доступ к письмам сотрудников WADA и выяснили, кто из партнеров Макларена ранее сотрудничал с ФБР. В том числе оказалось, что с ведомством был связан  главный исследователь комиссии Мартин Дюббей.

Хакеры выложили в сеть переписку директора по правовым вопросам МОКа  Говарда Ступпа с гендиректором МОКа Кристофом Де Кеппером и научным директором Ричардом Баджеттом. Там говорится о четком приказе — изгнать сборную России из Олимпийских игр.

5 декабря 2017 года РФ была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, но некоторые спортсмены из России будут допущены к соревнованиям под олимпийским флагом. 

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