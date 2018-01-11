WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР‍

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало устаревшей информацию хакеров Fancy Bear о том, что комиссия под руководством Ричарда Макларена, обвинившая Россию в создании государственной системы поддержки допинга, могла быть связана с Федеральным бюро расследований (ФБР).

«Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Всё, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, которую цитирует РБК.

Ранее в январе хакеры получили доступ к письмам сотрудников WADA и выяснили, кто из партнеров Макларена ранее сотрудничал с ФБР. В том числе оказалось, что с ведомством был связан главный исследователь комиссии Мартин Дюббей.

Хакеры выложили в сеть переписку директора по правовым вопросам МОКа Говарда Ступпа с гендиректором МОКа Кристофом Де Кеппером и научным директором Ричардом Баджеттом. Там говорится о четком приказе — изгнать сборную России из Олимпийских игр.

5 декабря 2017 года РФ была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, но некоторые спортсмены из России будут допущены к соревнованиям под олимпийским флагом.