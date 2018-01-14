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Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Около 900 грузовых и легковых авто, а также 50 автобусов скопились возле Керченской переправы, закрытой из-за погодных условий. Об этом сообщил оператор переправы «Морская дирекция».

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом закрыто с ночи на 13 января из-за сильного ветра. Открытие переправы прогнозируется не ранее 12:00 мск 14 января.

«По данным на 8:00 мск, в порту «Кавказ» Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур», –– цитирует ТАСС представителя компании-оператора переправы.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение, водителям рекомендовали воздержаться от поездок к Керченскому проливу.

13 января портал iz.ru сообщил, что для ожидающих открытия переправы пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, а также открыли полевую кухню. В круглосуточном режиме работают медпункты.

Помимо этого, детей, следовавших из Брянска в Крым, расселили в близлежащем поселке.

По данным синоптиков, с 13 по 15 января в Крыму ожидается похолодание, сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

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